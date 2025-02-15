Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Döviz bürosu önünde düşürülen 1530 doları alan şüpheli yakalandı; o anlar kamerada

        YALOVA'da döviz bürosu önünde yere düşürülen 1530 doları alarak kayıplara karışan şüpheli; polisin Kent Güvenlik Sistemi (KGS) kameraları ve 5 iş yerine ait kameranın 36 saatlik kayıtlarını izlemesi sonucu, tespit edilerek yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 19:56 Güncelleme: 15.02.2025 - 20:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Döviz bürosu önünde düşürülen 1530 doları alan şüpheli yakalandı; o anlar kamerada
        ABONE OL

        YALOVA'da döviz bürosu önünde yere düşürülen 1530 doları alarak kayıplara karışan şüpheli; polisin Kent Güvenlik Sistemi (KGS) kameraları ve 5 iş yerine ait kameranın 36 saatlik kayıtlarını izlemesi sonucu, tespit edilerek yakalandı.

        Olay, 12 Şubat tarihinde Fatih Caddesi’ndeki bir döviz bürosu önünde meydana geldi. 28 yaşındaki kadın N.B., döviz bürosuna giderek elindeki parayı 1530 dolar yaptırdı. Daha sonra dövizciden çıkan kadın, dolarları işyerinin önünde düşürdü. Bankaya gittiğinde dolarların olmadığını fark eden N.B., döviz bürosuna geri döndü. Burada güvenlik kameralarından yapılan incelemede dolarları yerde gören ve eğilerek alan bir kişinin parayı cebine koyduktan sonra Hürriyet Sokak’a girerek gözlerden kaybolduğu görüldü. N.B., yaşanan durum üzerinde polise giderek şikayetçi oldu. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Kent Güvenlik Sistemi kameraları ve 5 iş yerine ait 36 saatlik kamera görüntülerini izleyerek şüpheliyi tespit etti. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen A.R.D isimli yaşı küçük kişi, 900 dolar para ile yakalandı. 900 dolar ise sahibine teslim edildi. Paranın 630 dolarının ise şüpheli tarafından harcandığı belirtildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Atatürk'e verilen istihbarat raporu
        Atatürk'e verilen istihbarat raporu
        MİT Başkanı Kalın: Gazze'de ateşkes daimi olmalı
        MİT Başkanı Kalın: Gazze'de ateşkes daimi olmalı
        Savaş'tan CHP Kurultayı'na iptal davası
        Savaş'tan CHP Kurultayı'na iptal davası
        Orban: Ukrayna Avrupa Birliği için Afganistan olacaktır
        Orban: Ukrayna Avrupa Birliği için Afganistan olacaktır
        Maçta müthiş heyecan!
        Maçta müthiş heyecan!
        Koyunlardan üst geçit mesajı
        Koyunlardan üst geçit mesajı
        Sosyal medyadan 'Yakın asistan' ilanıyla cinsel istismar!
        Sosyal medyadan 'Yakın asistan' ilanıyla cinsel istismar!
        Cips üreticisi Frito Lay'e Rekabet Kurulu'ndan dev ceza
        Cips üreticisi Frito Lay'e Rekabet Kurulu'ndan dev ceza
        Merve Taşkın hakkında karar
        Merve Taşkın hakkında karar
        Trump ve Musk, 9 bin 500'den fazla çalışanı kovdu
        Trump ve Musk, 9 bin 500'den fazla çalışanı kovdu
        "Sevgililerim beni terk ediyor"
        "Sevgililerim beni terk ediyor"
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan 'Dracula' performansı
        DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan 'Dracula' performansı
        Edirne’den sonra Buruk!
        Edirne’den sonra Buruk!
        İki çocuk annesi Dilek'i sevgilisi katletti!
        İki çocuk annesi Dilek'i sevgilisi katletti!
        Ali Koç'tan Mourinho açıklaması
        Ali Koç'tan Mourinho açıklaması
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor

        Benzer Haberler

        Yüksek fiyata devre mülk satma vaadiyle 13 kişiyi 20 milyon lira dolandıran...
        Yüksek fiyata devre mülk satma vaadiyle 13 kişiyi 20 milyon lira dolandıran...
        Yalova'da devre mülk sahiplerini dolandıran 2 zanlı tutuklandı
        Yalova'da devre mülk sahiplerini dolandıran 2 zanlı tutuklandı
        Çınarcık'taki Doğa Eğitim Merkezi polis ve ailelerini ağırladı
        Çınarcık'taki Doğa Eğitim Merkezi polis ve ailelerini ağırladı
        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan, Yalova Makine İhtisas OSB'yi ziy...
        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan, Yalova Makine İhtisas OSB'yi ziy...
        Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
        Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
        Yalovalı kadınların ürettiği çiçekler vitrinleri süslüyor
        Yalovalı kadınların ürettiği çiçekler vitrinleri süslüyor