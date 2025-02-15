Döviz bürosu önünde düşürülen 1530 doları alan şüpheli yakalandı; o anlar kamerada

YALOVA'da döviz bürosu önünde yere düşürülen 1530 doları alarak kayıplara karışan şüpheli; polisin Kent Güvenlik Sistemi (KGS) kameraları ve 5 iş yerine ait kameranın 36 saatlik kayıtlarını izlemesi sonucu, tespit edilerek yakalandı.

Olay, 12 Şubat tarihinde Fatih Caddesi’ndeki bir döviz bürosu önünde meydana geldi. 28 yaşındaki kadın N.B., döviz bürosuna giderek elindeki parayı 1530 dolar yaptırdı. Daha sonra dövizciden çıkan kadın, dolarları işyerinin önünde düşürdü. Bankaya gittiğinde dolarların olmadığını fark eden N.B., döviz bürosuna geri döndü. Burada güvenlik kameralarından yapılan incelemede dolarları yerde gören ve eğilerek alan bir kişinin parayı cebine koyduktan sonra Hürriyet Sokak’a girerek gözlerden kaybolduğu görüldü. N.B., yaşanan durum üzerinde polise giderek şikayetçi oldu. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Kent Güvenlik Sistemi kameraları ve 5 iş yerine ait 36 saatlik kamera görüntülerini izleyerek şüpheliyi tespit etti. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen A.R.D isimli yaşı küçük kişi, 900 dolar para ile yakalandı. 900 dolar ise sahibine teslim edildi. Paranın 630 dolarının ise şüpheli tarafından harcandığı belirtildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.