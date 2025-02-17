Polis, bıçaklı- sopalı kavgayı havaya ateş açarak sonlandırdı; 1'i polis, 2 yaralı

YALOVA'nın Altınova ilçesinde iki grup arasında alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 polis sopa darbesiyle, 1 kişi ise bıçakla yaralandı. Polis ekiplerinin havaya ateş açarak sonlandırdığı kavga, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, saat 01.00 sıralarında, Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Ellerinde sopa ve bıçaklar bulunan grup, gittikleri adreste alacakları olan parayı istedi. Burada taraflar arasındaki çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine yumruk, sopa ve bıçaklarla saldırdı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, tarafları, havaya ateş açarak ayırırken, o anlar ise cep telefonuyla görüntülendi. Grupların arasında kalan 1 polis memuru sopa darbeleriyle, 1 kişi ise başından bıçakla yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis memuru, tedavisinin ardından taburcu edildi. Diğer yaralının tedavisi sürerken, 5 kişi de gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.