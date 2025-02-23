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        Yalova'da kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 26 kişi kurtarıldı

        YALOVA'da kar yağışı nedeniyle, kentin çeşitli bölgelerinde araçlarıyla mahsur kalan 26 kişi, AFAD, jandarma ve sivil toplum kuruluşları tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 17:12 Güncelleme: 23.02.2025 - 17:15
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        Yalova'da kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 26 kişi kurtarıldı
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        YALOVA'da kar yağışı nedeniyle, kentin çeşitli bölgelerinde araçlarıyla mahsur kalan 26 kişi, AFAD, jandarma ve sivil toplum kuruluşları tarafından kurtarıldı.

        Yalova'da 4 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışının keyfini çıkarmak isteyenler, kentin yüksek kesimlerine akın etti. Zaman zaman şiddeti artan kar yağışı nedeniyle araçlarıyla mahsur kalanlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. AFAD Arama Kurtarma, Turkuaz Arama Kurtarma, sivil toplum kuruluşları ve jandarma ekipleri mahsur kalanların yardımına yetişti. Merkeze bağlı Elmalık, Sugören köyleri ile Höyüktepe, Çınarcık ilçesi Teşvikiye beldesi, Delmece Yaylası ve Kurtköy'den gelen 6 farklı ihbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, 26 kişiyi kurtardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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