Yalova'da orman yangını 2 saatte söndürüldü

YALOVA'nın Armutlu ilçesinde bulunan baraj çevresindeki ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, itfaiye ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yoğun müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, geç saatlerde Armutlu ilçesi baraj mevkisindeki ağaçlıklı alanda çıktı. Bölgeden yayılan alev ve dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Armutlu ve Esenköy itfaiye ekipleri ile Orman Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Rüzgar nedeniyle yayılan yangın, ekiplerin 2 saat süren çalışması ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Konuyla ilgili Yalova Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İhbar üzerine yangına hızla müdahale edilebilmesi için bölgeye 2 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, Armutlu Belediyesine ait 2 su tankeri ve 1 itfaiye aracı sevk edildi. Söndürme çalışmalarına 15 orman işçisi 7 Armutlu Belediyesi itfaiye görevlisi 5 orman muhafaza memuru ve 1 orman işletme şefi olmak üzere toplam 28 personel katıldı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın ekiplerin yoğun çabası koordineli müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor." ifadelerine yer verildi.