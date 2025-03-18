Yalova'da uyuşturucu operasyonu; 1 tutuklama

Jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik 16-17 Mart tarihlerinde Merkez, Çınarcık ve Termal ilçelerinde operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 18 gram skunk, 12 gram metamfetamin, 2 gram esrar, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 tabanca, 12 tabanca fişeği, 3 bıçak ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

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