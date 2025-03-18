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        Yalova'da uyuşturucu operasyonu; 1 tutuklama

        YALOVA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 20:56 Güncelleme: 18.03.2025 - 21:00
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        Yalova'da uyuşturucu operasyonu; 1 tutuklama
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        YALOVA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1’i tutuklandı.

        Jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik 16-17 Mart tarihlerinde Merkez, Çınarcık ve Termal ilçelerinde operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 18 gram skunk, 12 gram metamfetamin, 2 gram esrar, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 tabanca, 12 tabanca fişeği, 3 bıçak ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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