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        Yalovaspor Basketbol - Karşıyaka: 78-75

        SALON:Yalova 90.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 17:58 Güncelleme: 23.03.2025 - 18:00
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        Yalovaspor Basketbol - Karşıyaka: 78-75
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        SALON:Yalova 90. Yıl

        HAKEMLER: Tolga Edis, Murat Ciner, Emin Moğulkoç

        YALOVASPOR BASKETBOL: Grant Sherfıeld 14, Kadir Bayram 2, Martin Krampelj 13, Ege Özçelik 8, Bryan Griffin 4, David Nichols 8, Jaylen Johnson 13, Martin Peterka 16

        KARŞIYAKA: Michael Smith 19, Roberto Gallinat 18, Hakan Sayılı 12, Thomas Akyazılı 5, Mert Celep 5, Mehmet Demirel 2, Muhsin Yaşar 10, Ergi Tırpancı 4

        1'İNCİ PERİYOT: 24-16

        DEVRE: 38-37

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-58

        Basketbol Süper Ligi'nin 22'nci haftasında Yalovaspor Basketbol, sahasında ağırladığı Karşıyaka'yı 78-75 yendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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