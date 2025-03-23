Yalovaspor Basketbol - Karşıyaka: 78-75
SALON:Yalova 90.
SALON:Yalova 90. Yıl
HAKEMLER: Tolga Edis, Murat Ciner, Emin Moğulkoç
YALOVASPOR BASKETBOL: Grant Sherfıeld 14, Kadir Bayram 2, Martin Krampelj 13, Ege Özçelik 8, Bryan Griffin 4, David Nichols 8, Jaylen Johnson 13, Martin Peterka 16
KARŞIYAKA: Michael Smith 19, Roberto Gallinat 18, Hakan Sayılı 12, Thomas Akyazılı 5, Mert Celep 5, Mehmet Demirel 2, Muhsin Yaşar 10, Ergi Tırpancı 4
1'İNCİ PERİYOT: 24-16
DEVRE: 38-37
3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-58
Basketbol Süper Ligi'nin 22'nci haftasında Yalovaspor Basketbol, sahasında ağırladığı Karşıyaka'yı 78-75 yendi.
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