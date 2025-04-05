25 yıl önce beyin pili takılan Parkinson hastası, riskli ameliyat sonrası dans ederek taburcu oldu

YALOVA'da, Parkinson hastası Hakan Sönmez'e (61), göğsündeki ağrı şikayetiyle gittiği hastanede, kalp damarlarında tıkanıklık teşhisi konuldu. 25 yıl önce hastalığı nedeniyle beyin pili takılan ve pilin kalbine yakın olması nedeniyle operasyonu riskli olan Sönmez’e, göğsünden ve sol kolundan alınan 2 yapay damar takıldı. 6 saatlik baypas ameliyatı sonrası sağlığına kavuşan Sönmez, hastaneden dans ederek taburcu oldu.

Kentte yaşayan Hakan Sönmez'e, 25 yıl önce ellerinin titremesi şikayetiyle gittiği hastanede Parkinson hastalığı teşhisi konuldu. Tedaviye alınan Sönmez'e, günlük yaşamını rahat geçirebilmesi için beyin pili takıldı. 25 yıldır beyin piliyle yaşamını sürdüren Sönmez, 1 ay önce bisikletiyle sahilde gezerken göğsünde şiddetli ağrı hissetti. Hastaneye giden Hakan Sönmez’in muayene ve tahlillerinde kalbe giden 2 damarının tıkandığı belirlendi. Doktorlar baypas ameliyatı olması gereken Hakan Sönmez’i, kalbine yakın takılan beyin pili nedeniyle operasyonun riskli olacağı gerekçesiyle ameliyata almadı. Kentteki özel bir hastaneye giden Sönmez, Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Engin Akgül tarafından ameliyat edildi.

'BEYİN PİLİ AMELİYAT SAHAMIZA ÇOK YAKINDI' Hastasının 6 saatlik operasyon sonrası sağlığına kavuştuğunu söyleyen Doç. Dr. Akgül, süreci şöyle anlattı: "Hastamız Parkinson hastası. İlaçlarını almadığı zaman, ciddi kasılmalar ve titremeleri olur. Bunun için daha öncesinde beyin cerrahisi tarafından beyin pili takılmış. Bu sebepten dolayı, zaten riskli olan kalp ameliyatları daha riskli hale geldiğinden, başka yerlerde ameliyat için çok sıcak bakılmamış. Hastamız bize geldiğinde göğüs ağrısı mevcuttu. Aynı zamanda 'Parkinson'a bağlı bulgular da devam ediyordu. Şimdi kalp ameliyatlarını iki şekilde yapabiliyoruz. Göğüs ön kemiğini keserek veya küçük kesiyle de bu işlemler yapılabiliyor. Hastamızda tremor dediğimiz kasılmalar, titremeler olduğu için göğsünün kesilmesinin ona uygun olmadığını düşündük. Kendisine küçük kesiyle ameliyat önerdik. Burada da bazı olumsuz durumlar vardı. Beyin pili, bizim ameliyat sahamıza çok yakındı. O da göğüs sol ön tarafına yerleştirilmiş. Ayrıca beyin pilinin hatları da ameliyat sırasında kullandığımız büyük damarların çok yakınından geçiyordu. Bütün bu olumsuzluklara rağmen, küçük kesi işleminin ameliyat sonrasında kendisi için daha iyi olacağını düşünerek önerdik. Ameliyatı da başarılı şekilde yaptık. Kalp damarları bu şekilde sağlığına kavuşmuş oldu. Hastamız için yedek damar kullandık. Bir tanesini göğüs içerisinden aldık. Bu uzun dönem açıklık için çok iyi. Diğerini de sol kolundan aldık. Atardamar olmasına da dikkat ettik. Çünkü uzun dönem açıklığı iyi. Bir daha hastamızın bu tarz bir şikayetle karşılaşmaması için bu yolu tercih ettik. Neticede ameliyat başarılı geçti. Hastamız gayet iyi taburcu ediyoruz. Doktorluğum boyunca Parkinson hastası olup, aynı zamanda beyin piliyle takip edilen daha önce bir hastamız olmamıştı. Bu bizim için bir ilkti."