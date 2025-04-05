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        Motosikletten tüfekle açılan ateşle ağır yaralandı

        YALOVA'da minibüs sürücüsü S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 19:16 Güncelleme: 05.04.2025 - 19:20
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        Motosikletten tüfekle açılan ateşle ağır yaralandı
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        YALOVA’da minibüs sürücüsü S.İ., motosikletten pompalı tüfekle açılan ateşle ağır yaralandı. Polis, kaçarken kaza yapan ve 2 kişi olduğu değerlendirilen motosikletli şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Olay, İsmetpaşa Mahallesi Cevher Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, S.İ. isimli sürücü, 77 ABC 416 plakalı minibüsüne bineceği sırada, yanına yaklaşan motosikletten pompalı tüfekle ateş açıldı. S.İ., bacağına isabet eden saçmayla yaralanırken, motosikletli şüpheliler kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü, ilk müdahalesinin ardından gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Kaçarken bir otomobilin çarptığı motosiklet de yol ortasında devrilmiş halde bulundu. 2 kişi olduğu değerlendirilen ve yaya olarak kaçan şüphelilerin, yol kenarına attığı pompalı tüfek de bulunarak el konuldu. Ağır yaralanan minibüs sürücüsünün ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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