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        Yalova'da karaya oturan 289 metrelik enerji gemisi kendiliğinden kurtuldu

        YALOVA'da karaya oturan, 289 metre uzunluğundaki KPS Orhan Ali Khan isimli enerji gemisi, mürettebatının fazla sıvıyı tahliye edip yükü azaltması ve bölgede etkili olan lodosun etkisiyle kendiliğinden kurtuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 12:45 Güncelleme: 12.04.2025 - 12:50
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        Yalova'da karaya oturan 289 metrelik enerji gemisi kendiliğinden kurtuldu
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        YALOVA'da karaya oturan, 289 metre uzunluğundaki KPS Orhan Ali Khan isimli enerji gemisi, mürettebatının fazla sıvıyı tahliye edip yükü azaltması ve bölgede etkili olan lodosun etkisiyle kendiliğinden kurtuldu.

        Marmara Denizi Yalova Çiftlikköy Sahili'ne yaklaşık 7 ay önce demir atan KPS Orhan Ali Khan isimli 289 metre uzunluğundaki enerji gemisi, 10 Nisan gecesi etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle sürüklenip karaya oturdu. Çiftlikköy Sahili'nde, yaklaşık 8 metre derinlikte karaya oturan geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yalova Demir Sahası'nda karaya oturan KPS Orhan Ali Khan isimli 289 metre boyundaki enerji gemisi için Nene Hatun Acil Müdahale Gemimiz, Şark Römorkörümüz, KIYEM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz, balıkadam ekibimiz ve kurtarma uzmanımız olay yerine ivedilikle yönlendirildi" ifadelerine yer verildi.

        Kurtarma çalışmaları kapsamında, gemideki fazla suyu tahliye ederek yükü azaltan mürettebat, rüzgarın yön değiştirmesini bekledi. Lodosun güneyden esmeye başlamasıyla geminin motoru kumdan kurtuldu. Gemi, gece saatlerinde kendi imkanlarıyla güvenli alana çekilip, karadan ayrıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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