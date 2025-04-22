Yalova'da yolcu otobüsü devrildi; 1 ölü, 2 yaralı (2)

Yalova-Bursa kara yolunda, Bolu-İzmir seferini yapan yolcu otobüsünün devrildiği kazada hayatını kaybeden yolcunun Özcan Şen (57) olduğu ve otobüse Düzce'den bindiği öğrenildi.

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