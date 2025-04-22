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        Yalova'da yolcu otobüsü devrildi; 1 ölü, 2 yaralı (2)

        ÖLENYOLCUNUN KİMLİĞİ BELLİ OLDUYalova-Bursa kara yolunda, Bolu-İzmir seferini yapan yolcu otobüsünün devrildiği kazada hayatını kaybeden yolcunun Özcan Şen (57) olduğu ve otobüse Düzce'den bindiği öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 16:17 Güncelleme: 22.04.2025 - 16:20
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        Yalova'da yolcu otobüsü devrildi; 1 ölü, 2 yaralı (2)
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        ÖLENYOLCUNUN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

        Yalova-Bursa kara yolunda, Bolu-İzmir seferini yapan yolcu otobüsünün devrildiği kazada hayatını kaybeden yolcunun Özcan Şen (57) olduğu ve otobüse Düzce'den bindiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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