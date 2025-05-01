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        Yalova'da 140 kilo pregabalin maddesi ile doluma hazır 400 bin sentetik ecza kapsülü ele geçirildi; 3 tutuklama

        YALOVA'da narkotik köpeği 'Zeytin' ile 2 araçta yapılan aramada, sentetik ecza yapımında kullanılan 139 kilo 700 gram pregabalin maddesi ile dolum yapılmaya hazır 400 bin adet sentetik ecza kapsülü ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 20:13 Güncelleme: 01.05.2025 - 20:15
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        Yalova'da 140 kilo pregabalin maddesi ile doluma hazır 400 bin sentetik ecza kapsülü ele geçirildi; 3 tutuklama
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        YALOVA’da narkotik köpeği ‘Zeytin’ ile 2 araçta yapılan aramada, sentetik ecza yapımında kullanılan 139 kilo 700 gram pregabalin maddesi ile dolum yapılmaya hazır 400 bin adet sentetik ecza kapsülü ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 araçta uyuşturucu madde taşındığı ihbarıyla harekete geçti. Denetim noktasında durdurulan araçlarda, narkotik köpeği ‘Zeytin’ ile yapılan aramalar ve 3 şüphelinin yapılan üst aramasında, 5 parça halinde toplam 139 kilo 700 gram sentetik ecza yapımında kullanılan pregabalin maddesi ile 4 parça halinde dolum yapılmaya hazır 400 bin adet sentetik ecza kapsülü ele geçirildi.

        Gözaltına alınan Ö.E., B.Y. ve U.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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