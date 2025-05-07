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        Evinde uyuşturucu imal eden şüpheli tutuklandı

        YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde evinde iklimlendirme sistemi kurup, uyuşturucu imal ettiği belirlenen E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 17:02 Güncelleme: 07.05.2025 - 17:05
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        Evinde uyuşturucu imal eden şüpheli tutuklandı
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        YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde evinde iklimlendirme sistemi kurup, uyuşturucu imal ettiği belirlenen E.A., tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.A.'nın evinde uyuşturucu imal ettiği ihbarıyla harekete geçti. Ekipler, şüphelinin Çınarcık'taki evine operasyon düzenledi. Şüpheli gözaltına alınırken, E.A.'nın evine iklimlendirme sistemi kurup uyuşturucu imal ettiği belirlendi. Adrese yapılan aramada; 648 gram kurutulmuş skunk, 32 kök skunk bitkisi, 18 adet led panel ve trafosu, 1 adet hassas terazi, 1 adet vantilatör, 1 adet trafolu halojen lamba, 1 adet dijital ısı ve nem ölçer, 1 adet seyyar tip klima, 1 adet havalandırma motoru, 16 litre zirai ilaç ele geçirildi. E.A. işlemlerinin ardından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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