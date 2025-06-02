İnşaatın 5'inci katından düşen işçi ağır yaralandı
YALOVA'da 5 katlı inşaatın en üst katından düşen Farhad Arap (26) ağır yaralandı.
YALOVA'da 5 katlı inşaatın en üst katından düşen Farhad Arap (26) ağır yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Gazipaşa Caddesi’nde meydana geldi. Afganistan uyruklu Farhad Arap, 5 ktalı inşaatın en üst katında çalışırken dengesini kaybederek beton zemine düştü. Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arap, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Arap’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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