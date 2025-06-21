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        Geç kalan öğrenciyi sınava jandarma ekipleri yetiştirdi

        YALOVA'daYükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna geç kalan öğrenci, jandarma ekipleri tarafından okula yetiştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 11:25 Güncelleme: 21.06.2025 - 11:30
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        Geç kalan öğrenciyi sınava jandarma ekipleri yetiştirdi
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        YALOVA'daYükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna geç kalan öğrenci, jandarma ekipleri tarafından okula yetiştirildi. Öğrenci başında kask, üzerinde jandarma montuyla, sınava gireceği okul binasına koşarak girdi.

        Yalova'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) katılacak adaylar, sabah erken saatlerden itibaren sınav merkezlerinin önünde toplandı. Adaylar, güvenlik kontrolünden geçirilerek, salonlara alınırken, aileleri de binaların önünde dualar eşliğinde çocuklarını beklemeye başladı. Bazı adaylar erken saatte gelip sınav merkezleri önünde beklerken, bazı adaylar sınava girecekleri binalara kapılar kapanırken yetişti.

        1 DAKİKA KALA YETİŞTİ

        Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda sınava giren adaylardan biri de geç kalma telaşı yaşadı. Sınava gireceği okula gitmek üzere minibüs beklerken, jandarma ekiplerine denk gelince geç kalacağını söyleyen adayı, jandarma trafik ekipleri motosikletle sınava yetiştirdi. Kapıların kapanmasına son 1 dakika kala okula gelen öğrenci, vakit kaybetmemek için başında kask, üzerine jandarma montuyla binaya koşarak girdi. O anlar kameraya yansırken, okul çevresinde bekleyen aileler, jandarma personelini alkışlayarak, teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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