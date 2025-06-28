Otomobille çarpışan motosikletli ağır yaralandı

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Mahmut Esat Bey Caddesinde meydana geldi. Kadir K. (27) yönetimindeki 16 KJM 45 plakalı motosiklet, Nilüfer Ş. (41) yönetimindeki 16 BEB 493 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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