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        Otomobille çarpışan motosikletli ağır yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 00:29 Güncelleme: 28.06.2025 - 00:30
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        Otomobille çarpışan motosikletli ağır yaralandı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaza, saat 22.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Mahmut Esat Bey Caddesinde meydana geldi. Kadir K. (27) yönetimindeki 16 KJM 45 plakalı motosiklet, Nilüfer Ş. (41) yönetimindeki 16 BEB 493 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatılıyor.

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        Galeri

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