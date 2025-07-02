Gemlik'te 4.3 büyüklüğünde deprem (5)
YALOVAVALİLİĞİ: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIRBursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 4.
YALOVAVALİLİĞİ: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR
Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem Yalova'da da hissedildi. Yalova Valisi Hülya Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gemlik'te meydana gelen ilimizde de etkisi hissedilen 4.3 büyüklüğündeki deprem nedeniyle an itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezimize ulaşan herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Tüm kurumlarımızla saha tarama çalışmalarımız devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.
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