Gemlik'te 4.3 büyüklüğünde deprem (5)

YALOVAVALİLİĞİ: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem Yalova'da da hissedildi. Yalova Valisi Hülya Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gemlik'te meydana gelen ilimizde de etkisi hissedilen 4.3 büyüklüğündeki deprem nedeniyle an itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezimize ulaşan herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Tüm kurumlarımızla saha tarama çalışmalarımız devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.