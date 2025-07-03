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        Tatil için gittiği Yalova'da denize giren 6 yaşındaki çocuk boğuldu

        İSTANBUL'dan Yalova'ya halasının yanına tatile gelen Eyüp Hüseyin Yılmaz (6), serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 22:06 Güncelleme: 03.07.2025 - 22:10
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        Tatil için gittiği Yalova'da denize giren 6 yaşındaki çocuk boğuldu
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        İSTANBUL’dan Yalova’ya halasının yanına tatile gelen Eyüp Hüseyin Yılmaz (6), serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

        Ailesiyle birlikte İstanbul’da yaşayan Eyüp Hüseyin Yılmaz, yaz tatili için 8 yaşındaki ağabeyiyle birlikte halasının yanına, Yalova’ya geldi. Akasya Plajı’na giden küçük çocuk, saat 16.30 sıralarında denizde oyun oynadığı sırada bir anda gözden kayboldu. Olay sırasında halasının denizde olmadığı öğrenildi.

        Çocuğun kaybolduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar, kısa süren arama sonucunda Eyüp Hüseyin’i denizde hareketsiz halde buldu. Bilinci kapalı şekilde sudan çıkarılan Yılmaz’a, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Ardından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan talihsiz çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Acı haberi alan Eyüp Hüseyin Yılmaz’ın annesi ve babası, İstanbul’dan geldikleri hastanede büyük üzüntü yaşadı. Eyüp Hüseyin Yılmaz’ın cenazesinin İstanbul’da toprağa verileceği öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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