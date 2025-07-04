Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da tersanede üzerine vinç düşen işçi hayatını kaybetti

        YALOVA'nın Altınova ilçesinde faaliyet gösteren bir tersanede üzerine vinç düşen işçi Kadir Atalay (22), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 23:32 Güncelleme: 04.07.2025 - 23:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da tersanede üzerine vinç düşen işçi hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        YALOVA'nın Altınova ilçesinde faaliyet gösteren bir tersanede üzerine vinç düşen işçi Kadir Atalay (22), hayatını kaybetti.

        Olay, Altınova Tersaneler Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tersanede meydana geldi. İddiaya göre pistonu boşalan vinç, Kadir Atalay’ın üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vincin altından çıkartılan işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Atalay'ın cansız bedeni otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 6 aylık çocuğu olduğu öğrenilen Kadir Atalay'ın ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Yumaklı: 7 yangın kontrol altında
        Bakan Yumaklı: 7 yangın kontrol altında
        Tunç Soyer tutuklandı
        Tunç Soyer tutuklandı
        Maximin'den olay doping sözleri!
        Maximin'den olay doping sözleri!
        "Çin Rusya'nın kaybetmesini kabul edemez"
        "Çin Rusya'nın kaybetmesini kabul edemez"
        F.Bahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        F.Bahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        Manavgat Belediyesi'ne operasyon
        Manavgat Belediyesi'ne operasyon
        Lüks cipler kundaklandı
        Lüks cipler kundaklandı
        Adalı'nın Orkun Kökçü planı!
        Adalı'nın Orkun Kökçü planı!
        İlk kez görüntülendiler
        İlk kez görüntülendiler
        Musk'tan siyasi parti kurmak için anket
        Musk'tan siyasi parti kurmak için anket
        Fenerbahçe, Oosterwolde ile nikah tazeliyor!
        Fenerbahçe, Oosterwolde ile nikah tazeliyor!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... 'Yeşil vatan'ın kahramanına veda!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... 'Yeşil vatan'ın kahramanına veda!
        Alevlerle mücadele eden orman işçilerinin talepleri neler?
        Alevlerle mücadele eden orman işçilerinin talepleri neler?
        Kaza sonrası yardıma giden jandarmaya saldırdılar!
        Kaza sonrası yardıma giden jandarmaya saldırdılar!
        Ayıp edildi
        Ayıp edildi
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Alev kapanında: Öleceksek birlikte öleceğiz
        Alev kapanında: Öleceksek birlikte öleceğiz
        Hakan Çalhanoğlu'nda dev rakip: Inzaghi devreye girdi
        Hakan Çalhanoğlu'nda dev rakip: Inzaghi devreye girdi
        Elektrik mi yaktı?
        Elektrik mi yaktı?
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!

        Benzer Haberler

        Yalova'da üzerine vinç düşen işçi hayatını kaybetti
        Yalova'da üzerine vinç düşen işçi hayatını kaybetti
        Yalova'da 6 yaşındaki çocuk denizde boğuldu
        Yalova'da 6 yaşındaki çocuk denizde boğuldu
        Tatil için gittiği Yalova'da denize giren 6 yaşındaki çocuk boğuldu
        Tatil için gittiği Yalova'da denize giren 6 yaşındaki çocuk boğuldu
        Yalova'da yaya geçidinde yayaya öncelik vermeyen sürücüye cezai işlem uygul...
        Yalova'da yaya geçidinde yayaya öncelik vermeyen sürücüye cezai işlem uygul...
        Yalova'da yaralı bulunan baykuş yavrusu tedavi altına alındı
        Yalova'da yaralı bulunan baykuş yavrusu tedavi altına alındı
        Yalova'da ehliyetine 2043 yılına kadar el konulan sürücü yine direksiyon ba...
        Yalova'da ehliyetine 2043 yılına kadar el konulan sürücü yine direksiyon ba...