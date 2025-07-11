Yalova'da ormanda kenevir yetiştiren şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, C.E. isimli şüphelinin Çınarcık ilçesinde yasa dışı kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaştı. İkametine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan C.E.'nin, ilçede bulunan ormandaki farklı bölgelere yasa dışı 199 kök kenevir bitkisi ekimi yaptığı tespit edildi. Kök kenevirler, imha edilmek üzere toplanırken, şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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