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        Yalova'da ormanda kenevir yetiştiren şüpheli tutuklandı

        YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde, ormandaki farklı bölgelere yasa dışı 199 kök kenevir yetiştiren şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 11:25 Güncelleme: 11.07.2025 - 11:30
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        Yalova'da ormanda kenevir yetiştiren şüpheli tutuklandı
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        YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde, ormandaki farklı bölgelere yasa dışı 199 kök kenevir yetiştiren şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, C.E. isimli şüphelinin Çınarcık ilçesinde yasa dışı kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaştı. İkametine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan C.E.'nin, ilçede bulunan ormandaki farklı bölgelere yasa dışı 199 kök kenevir bitkisi ekimi yaptığı tespit edildi. Kök kenevirler, imha edilmek üzere toplanırken, şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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