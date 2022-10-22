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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova'da 9. Subaşı Kivi Festivali başladı

AA

Yalova'da 9. Subaşı Kivi Festivali başladı

YALOVA (AA) - Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Subaşı Kivi Festivali"nin açılışı gerçekleştirildi.

Subaşı Belediyesi ve Yalova Kivi Üreticileri Birliğince Mehmet Tunalı Sosyal Tesisleri'nde organize edilen festival, kurdele kesimi ve alanda kurulan stantların gezilmesiyle başladı.

Vali Yardımcısı Mehmet Bahattin Atçı, açılışta yaptığı konuşmada, kivinin kentin önemli bir ürünü olduğunu söyledi.

Coğrafi işaret belgesi verilen Yalova kivisinin bugünlere gelmesinde emeği olan çiftçilere, bakanlık, yerel yönetimler ile kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Atçı, "Hakikaten güzel bir etkinlik oluyor. Bunun geleneksel hale gelmesi çok çok önemli. Yalova geneli ve hatta komşu illerden katılım sağlanması bu anlamda çok önemli. Buranın gelecekte çok iyi olacağını düşünüyorum." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar da yüz ölçümü az olduğu için Yalova'da katma değerli ürünler üretilmesinin daha önemli hale geldiğini anlattı.

Kiviyi "24 ayar altın" olarak nitelendiren Parıldar, "Kivimiz birinci sırada yer alıyor. 1980'lerin sonunda bir kırsal kalkınma hikayesi hem çiftçi hem yerel yöneticiler hem de bakanlığın desteğiyle başlamış, 2000'li yıllarda bakanlığın soğuk hava depolarına vermiş olduğu desteklerle Yalova'da şu anki yerini bulmuş bir ürün. Bu anlamda kiviye 2022 yılında yapmış olduğumuz projelerde de yer verdik. 2022 yılında 25 proje yürüttük, 10 milyonu aşkın çiftçiye katkı ve destek sağladık." diye konuştu.

Yalova Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Uğur Fidan, ürünün verimliliği bakımından bereketli bir yıl yaşadıklarını, dekar başına 4,5 ton civarında ürün beklediklerini ifade etti.

Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay ise festivale destek veren belediyelere, kurum ve sponsorlara teşekkürlerini sundu.

Vali Yardımcısı Mehmet Bahattin Atçı, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Termal, Çiftlikköy, Taşköprü, Kaytazdere ve Tavşanlı belediyelerine birer plaket takdim edildi.

İlk kivi üreticileri ile kadın ve genç çiftçilere ödüllerinin verilmesinin ardından kivili pastanın kesilmesi ve halk oyunları gösterisiyle program sürdü.

Festival, yarın yapılacak kivi koşusu, konser, Bulgaristan ve Romanya'dan gelen ekiplerin gösterileri ile sona erecek.

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