Yalova'da "Sağlık Turizmi Çalıştayı" düzenlendi

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YALOVA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen "Sağlık Turizmi Çalıştayı", Yalova'nın Termal ilçesinde başladı.

Yalova Valiliği öncülüğünde İl Özel İdaresi, İl Kültür ve Turizm ve İl Sağlık Müdürlüğünün desteğiyle Enternasyonal Turizm ve Sağlık Turizmi Derneğinin organizasyonundaki çalıştay, Terma City Otel'de gerçekleştiriyor.

İki gün sürecek çalıştayın açılışında konuşan Enternasyonal Turizm ve Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Murat Solmaz, Yalova'nın sağlık turizminde gelişmesine destek vereceklerini aktardı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali ise çalıştayın, panel ve ortak akıl masaları etkinliklerinden oluştuğunu belirterek, panelde termal, medikal, yaşlı ve engelli turizmi konularına yer verileceğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı Temsilcisi Gülay Köse Atay da Türkiye'nin sağlıkta dönüşüm politikaları doğrultusunda sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve kaliteli hizmet sunumuyla dünyaya örnek teşkil edecek konuma geldiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bugün ülkemiz sağlık ithal eden ülkeden, sağlık ihraç eden bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Özellikle pandemi sonrası dünyada önemli bir yer edinen sağlık turizminde hizmet kalitesi ve hasta memnuniyeti ön plana çıkmıştır. Bu da o ülkenin tercih edilebilirliğini artırmada belirleyici olmuştur. Bakanlık olarak belirlenen hedeflerde tedavi edici hizmetlerin yanı sıra GETAT, SPA, wellness, termal kaynaklı sağlık hizmetleri, rehabilitasyon ve yaşlı bakım hizmetlerinin önemli bir rolü mevcuttur. Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde birçok paydaş bulunuyor. Bugün itibarıyla ülke genelinde 2 bin 226 sağlık tesisi, 527 aracı kuruluş sağlık turizmi hizmeti sunmaya yetkilidir. Yetkili sağlık tesislerinin içerisinde 13 termal otel, iki huzurevi ve yaşlı bakım merkezi mevcuttur. Her geçen gün sağlık turizmi faaliyetlerine yönelik talepler artıyor. Yalova'da ise 6 sağlık tesisi ve iki aracı kuruluş, uluslararası sağlık turizmi yetki belgesine sahiptir."

Program, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Alperen Kaçar'ın verilen destekler ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi vermesiyle devam etti.

Vali Muammer Erol'un katılımcılara plaket sunumuyla sona eren açılışa, Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vefik Arıca, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, sektör ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

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