Yalova'da 9 binden fazla sahipli kedi ve köpeğe çip takıldı

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YALOVA (AA) - Yalova'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sahipli 9 bin 32 kedi ve köpeğe çip takılarak pasaport düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, il genelinde 31 Aralık 2022 itibarıyla 6 aylıktan büyük ve sahipli 2 bin 854 dişi, 2 bin 494 erkek kedi ile 1654 dişi, 2 bin 30 erkek köpeğin kimliklendirilerek kayıt altına alındığı bildirildi.

Beyannamesi alınan 2 bin 257 sahipli kedi ve köpek ile 6 aylıktan küçük kedi, köpek ve gelinciklerin 2023 yılında cezasız olarak kimliklendirme işlemlerine devam edileceği duyurulan açıklamada, geçen yılın sonuna kadar kimliklendirilmeyen veya beyannamesi verilmeyen 6 aydan büyük sahipli kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirme işleminin ise il ve ilçe müdürlükleri tarafından cezalı olarak gerçekleştirileceği duyuruldu.

Kimliklendirme işleminin, insanlardaki kimlik numarasına benzer 15 haneli bir rakam kodlarının olduğu pirinç tanesi büyüklüğündeki mikroçipin hayvanların derisinin altına enjeksiyonla yerleştirmekle başladığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kod numarası, hayvanın eşkali ve sahibine ait kimlik bilgileri ulusal bir ağa bağlı PETVET veri tabanına kaydediliyor. Bu işlemler sonrasında veri tabanına kaydedilen bilgilerin bulunduğu, daha sonra yapılacak aşıların da işleneceği tek tip pasaport hayvan sahibine veriliyor. Evcil hayvanlara takılan mikroçipler özel bir okuyucu tarafından okundukları takdirde sakladıkları kimlik bilgileri görülebiliyor ve bu bilgiler sayesinde evcil hayvanın sahibinin kim olduğu kolay bir şekilde tespit edilebiliyor. Bu uygulama kedi ve köpeklerin sağlık durumlarını kapsamlı bir şekilde kontrol etmeye yardımcı olsa da aynı zamanda kaybolan, çalınan ve sokağa bırakılan kedi ve köpeklerin bulunması durumunda sahiplerinin kolayca tespit edilmesini sağlıyor."

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