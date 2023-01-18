Yalova'da kovalamaca sonucu yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

YALOVA (AA) - Yalova'da gözaltına alınan uyuşturucu ticareti zanlısı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, O.U.Ç'nin İstanbul'dan uyuşturucu getirerek Termal ilçesinde bulunan otel ve eğlence mekanlarında satacağı bilgisine ulaştı.

Termal'de düzenlenen operasyonda, jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçmaya başlayan şüpheli, kovalamaca sonucunda yakalandı.

Ekiplerin otomobilde yaptığı aramada 714 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.U.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.