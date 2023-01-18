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Yalova'da kovalamaca sonucu yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

AA

Yalova'da kovalamaca sonucu yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

YALOVA (AA) - Yalova'da gözaltına alınan uyuşturucu ticareti zanlısı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, O.U.Ç'nin İstanbul'dan uyuşturucu getirerek Termal ilçesinde bulunan otel ve eğlence mekanlarında satacağı bilgisine ulaştı.

Termal'de düzenlenen operasyonda, jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçmaya başlayan şüpheli, kovalamaca sonucunda yakalandı.

Ekiplerin otomobilde yaptığı aramada 714 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.U.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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