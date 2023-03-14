Yalova'da balıkçı barınaklarına buzhane ve buz makinesi hibe edildi

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YALOVA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Yalova'daki balıkçı barınaklarına birer adet buzhane ve buz makine desteği verildi.

Bakanlıkça desteklenen program kapsamında Armutlu, Fıstıklı ve Esenköy'de bulunan balıkçı barınaklarına birer adet buzhane ve birer adet buz makinası hibe edildi.



Armutlu Balıkçı Barınağı'nda buzhane ve buz makinesi, Vali Muammer Erol, Kaymakam Melikşah Aydın, İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, İlçe Belediye Başkanı Mustafa Tokat ve kurum amirlerinin katılımıyla balıkçılara teslim edildi.



1 milyon 100 bin liralık desteğin 800 bin lirasının hibe olduğu belirtilen proje ile balıkçıların önemli bir sorunun ortadan kalkacağı belirtildi.



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