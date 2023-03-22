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Önceden ithal ettiği malzemelerin üreticisi olan madencilik firmasından 30 ülkeye ihracat

AA

Önceden ithal ettiği malzemelerin üreticisi olan madencilik firmasından 30 ülkeye ihracat

YALOVA (AA) - SITKI YILDIZ - Yalova'da 23 yıldır faaliyet gösteren madencilik firması, mermer ve granit ocakları için İtalya'dan tedarik edip sattığı sarf malzemelerinde ithalata bağımlılığın önüne geçmek için başladığı üretimde 30 ülkeye ihracat yapıyor.

Mermer ve granit ocaklarında kaya kesme işleminde kullanılan elmas boncuk, katrak soketi, çelik tel ve sac balon gibi sarf malzemelerini ithal eden makine mühendisi Kazım Demirtaş ile ortağı Nurhan Okay, bu ürünleri Türkiye'de üretmek için yola çıktı.

Türkiye'nin bu sektörde ithalata bağımlılığını azaltmayı amaçlayan ve 2004'te üretime başlayan firma, maden ocaklarında kesilen taş blokları ana kayadan ayırmada önemli avantaj sağlayan sac balonun yanına elmas boncuk ve katrak soketi çeşitlerini ekledi.

İç piyasanın ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan şirket, eskiden ürün ithal ettiği İtalya'nın yanı sıra İspanya, Portekiz, Yunanistan, İran, Çin, Rusya, Kanada, Meksika, Hindistan, Brezilya, ABD, Güney Afrika ve Angola'nın aralarında olduğu 30 ülkeye sarf malzemesi gönderiyor.

Okaytaş Madencilik firmasının sahiplerinden Kazım Demirtaş, AA muhabirine, uzun yıllar yurt dışında çalıştığını, 2000 yılında ise ortağı ile firmayı kurduklarını söyledi.

Mermer ocaklarına sarf malzemesi tedariki için girdikleri sektörde 2004'te sac balon ve 2006'da elmas boncuk üretimiyle imalatçı olduklarını belirten Demirtaş, şöyle devam etti:

"2008 yılında yurt dışından getirdiğimiz bir ürünü Türkiye'de üreterek yurt dışına satmaya başladık. İthalat yapılan bir ürünü tekrar yurt dışına satabiliyorsak bu ülkemiz için bir başarı kaynağıdır. Yurt dışındaki fuarlara daha önce malzeme almak için giderken şimdi o fuarlara malzeme satmak için gidiyoruz, bu malzemeleri dünyaya satmaya çalışıyoruz. Bugün Brezilya'dan Çin'e, Rusya'dan Güney Afrika'ya veya Avrupa'dan İspanya, İtalya gibi mermer olan ülkelere ürün satmak Türkiye için bir gurur kaynağıdır. Bunu da yaptığımız için kendimizle de gurur duyuyoruz."

- 80 personelden 35'i kadın

Mermer ve granit çıkarılan ülkelerin tamamıyla ticari bağlarının bulunduğunu anlatan Demirtaş, üretim yaparken özellikle kadın çalışanların büyük katkı sunduğunu vurguladı.

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası ile "Sanayide Kadın Eli Projesi"ni başlattıklarını anlatan Demirtaş, 80 personelden 35'inin kadınlardan oluştuğu bilgisini verdi.

Demirtaş, Yalova-Bursa kara yolunda 10 bin metrekare kapalı alana sahip üretim tesisi kurmayı planladıklarını ifade ederek, "Hedefimiz dünya üzerinde 'elmas boncuk' denildiğinde herkesin aklına firmamızın gelmesini sağlamak." dedi.

Türkiye'de ham maddesini bularak üretime geçtikleri sac balon imalatında 18 yıllık deneyime sahip olduklarını dile getiren Demirtaş, bunun daha önce ithal edilen bir malzeme olduğunu belirtti.

Sac balonun yurt içi ve yurt dışındaki alıcılara gönderdiklerini kaydeden Demirtaş, "Bitmiş ürün noktasında baktığımızda bugün için 2 milyon dolarlık bir ithalatı önlemişiz. Bunun yerine 1 milyon dolarlık ihracat yapmışız." diye konuştu.

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