İstifa eden eski Yalova Belediye Başkanı Salman "taziye evi" davasında yargılanıyor

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YALOVA (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmasının ardından milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa eden eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın da aralarında olduğu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklardan dönemin fen işleri müdürlüğü görevini yürüten ve bir süre belediye başkan yardımcılığı yapan Hamit K, belediye personeli İ.H.K, T.B. ve M.S, davaya konu taziye evini inşa eden firmanın yetkilisi F.Ç. ile taraf avukatları katıldı. Salman ise mahkeme salonuna gelmedi.

Duruşmada, Salman'ın avukatlarının, ek süre, keşif ve rapor taleplerinin kabul edilmemesini gerekçe göstererek mahkemeye istifa dilekçelerini sundukları ve vekillikten çekildikleri belirtildi.

Mahkeme başkanının söz verdiği Yalova Belediyesi avukatı, sanık Salman'ın avukatlarının, milletvekili aday adaylığı sürecinde yargılamayı uzatmak için bu yolu seçtiğini öne sürdü.

Diğer sanıkları ve avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, Salman'ın bundan sonraki celseye katılması veya vekil tayin etmesi için duruşmayı 5 Mayıs'a erteledi.

- İddianame

Davanın iddianamesinde, 8 Şubat 2019'da 165 bin lira bedelle, pazarlık usulüyle F.Ç'ye ait şirkete ihale edilen 129 metrekarelik taziye evinin açılışının aynı yıl 17 Mart'ta gerçekleştirildiği ancak dosyaya konulan fotoğraftan 19 Ocak'ta zaten yapılmış olduğunun anlaşıldığı kaydedilmişti.

İddianamede, eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Hamit K. ve diğer belediye görevlileri İ.H.K, T.B. ile M.S. hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2'şer yıla, "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçundan 3 yıldan 8'er yıl, taziye evini inşa eden F.Ç'nin ise "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

"Denetim görevini ihmal", "irtikaba göz yumma" ve "zimmet" suçlarından açılan başka bir dava kapsamında 3 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması süren Salman, 27 Şubat 2020'de İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmış, 15 Mart'ta ise istifa ederek CHP'den milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunmuştu.

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