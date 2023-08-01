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        Yalova'da villada kenevir yetiştirdiği iddia edilen şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 12:40
        Yalova'da villada kenevir yetiştirdiği iddia edilen şüpheli tutuklandı

        YALOVA (AA) - Yalova’nın Termal ilçesinde düzenlenen operasyonda, villada kenevir yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ile Termal Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akköy köyünde Ş.G'nin villasında kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

        Bu adreste yapılan aramada 97 kök kenevir bitkisi, 1700 gram kubar esrar ve 49 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan Ş.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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