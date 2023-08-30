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        GÜNCELLEME - Eski Bakan Kutbettin Arzu, Yalova'da havuzda ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 13:56 Güncelleme: 30.08.2023 - 13:56
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        GÜNCELLEME - Eski Bakan Kutbettin Arzu, Yalova'da havuzda ölü bulundu
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        YALOVA (AA) - Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 68 yaşındaki Kutbettin Arzu, Yalova'da havuzda ölü bulundu.

        2015 yılında Gıda, Tarım ve Orman Bakanlığı yapan ve eşi ile bugün tatil için Yalova'daki TBMM Termal Sosyal Tesisleri'ne gelen Kutbettin Arzu, saat 10.30 civarında termal havuza girdi.

        Daha önce kalp rahatsızlığı olduğu belirtilen 68 yaşındaki Arzu, burada fenalaştı. Otel görevlilerinin havuzda hareketsiz bulduğu Arzu'ya ilk müdahalede bulunulurken polis ve sağlık ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Arzu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

        Savcının incelemelerinin ardından Arzu'nun cenazesi, Termal Belediyesi cenaze aracıyla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili Valilik sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Eski Tarım ve Hayvancılık Bakanı, 23. Dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Diyarbakır Milletvekili Sayın Kutbettin Arzu konaklamış olduğu Yalova ili Termal ilçesi TBMM Termal Tesislerinde girmiş olduğu havuzda kalp krizi geçirmiştir. Olay yerine ulaşan 112 ekibinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Konu ile ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Sayın Kutbettin Arzu'ya Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

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