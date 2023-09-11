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        Yalova'da tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

        İstanbul-İzmir otoyolunda zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 21:39 Güncelleme: 11.09.2023 - 21:47
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        Yalova'da tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
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        İstanbul-İzmir otoyolu Çiftlikköy Kılıç köyü mevkisinde bir tır ve 2 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        ​​​​​​​İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.​​​​​​​ Kazada yaralanan 2 kişi 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Hastanede tedavileri devam eden yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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