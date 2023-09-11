Yalova'da tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
İstanbul-İzmir otoyolunda zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.
Giriş: 11.09.2023 - 21:39 Güncelleme: 11.09.2023 - 21:47
İstanbul-İzmir otoyolu Çiftlikköy Kılıç köyü mevkisinde bir tır ve 2 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede tedavileri devam eden yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.