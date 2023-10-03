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        Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 18:08 Güncelleme: 03.10.2023 - 18:14
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        Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, "üst torbacı" tabir edilen zehir tacirlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

        Adreslerinde yüklü miktarda uyuşturucu bulundurdukları ve sokak düzeyinde satıcılara ulaştırarak ticaretini yaptıkları belirlenen B.U. ve B.D'yi takibe alan ekipler, aramalarında 408,28 gram metamfetamin ele geçirdi.

        Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlılar tutuklandı.

        Ekiplerin diğer bir çalışmasında ise birbirleriyle irtibatlı oldukları öğrenilen H.B.K. ve O.Ö'nün evlerinde 1 kilo 40 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), tabanca ve 6 adet mermi bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

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