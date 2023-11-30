Yalova'da yağış nedeniyle mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde yağmur suları nedeniyle mahsur kalan 10 kişi, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde yağmur suları nedeniyle mahsur kalan 10 kişi, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yalova 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesi Altınkum Sahil Sitesi'nde mahsur kalanların olduğu ihbarı yapılması üzerine bölgeye AFAD ve Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Beldenin sahil kısmında yağmur suları nedeniyle evlerinde mahsur kaldıkları belirlenen 10 kişi, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
Ekiplerin su tahliye çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
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