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        Yalova'da sağanak nedeniyle tersaneler bölgesini su bastı

        Yalova'nın Altınova ilçesinde sağanak etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 12:00 Güncelleme: 30.11.2023 - 12:00
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        Yalova'da sağanak nedeniyle tersaneler bölgesini su bastı
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        Yalova'nın Altınova ilçesinde sağanak etkili oldu.

        Yalova'da sağanak nedeniyle Altınova ilçesinde bulunan derenin taşmasıyla ilçedeki bahçe, sera ve yollarda su birikintileri oluştu.

        Sabah saatlerinde tersaneler bölgesindeki iş yerlerine gelen işçi servisleri ve araçlar zor anlar yaşarken, su dolan arabasını pet şişeyle boşaltmaya çalışan bir kişi cep telefonuyla görüntülendi.

        Yolların su altında kaldığı alanlarda iş yerlerine geçiş yapamayan işçiler, tersanelere ait iş makineleriyle yolun karşısına geçebildi.

        Meteorolojinin uyarısı üzerine ekiplerini hazır tutan Altınova Belediyesi, akşam saatlerinden itibaren olumsuzluk yaşanan bölgelerde çalışma başlattı.

        Şu ana kadar önemli bir olayın yaşanmadığı belirtilirken, ekipler tersaneler bölgesindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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