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        Yalova'da işçi servisi ile minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde tersane işçilerini taşıyan servis aracı ile bir minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 16:51 Güncelleme: 01.12.2023 - 16:51
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        Yalova'da işçi servisi ile minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde tersane işçilerini taşıyan servis aracı ile bir minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Koru beldesi Harbiş Kavşağı'nda işçileri taşıyan H.K. idaresindeki 77 P 0306 plakalı servis minibüsü ile M.Ö'nün kullandığı 77 DN 211 plakalı minibüs çarpıştı.

        Güvenlik kamerasınca görüntülenen kazada, sürücüler ile servis aracındaki 4 tersane işçisi yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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