Yalova'da işçi servisi ile minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde tersane işçilerini taşıyan servis aracı ile bir minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Koru beldesi Harbiş Kavşağı'nda işçileri taşıyan H.K. idaresindeki 77 P 0306 plakalı servis minibüsü ile M.Ö'nün kullandığı 77 DN 211 plakalı minibüs çarpıştı.

Güvenlik kamerasınca görüntülenen kazada, sürücüler ile servis aracındaki 4 tersane işçisi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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