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        Yalova'da üzerine çarşaf geçirerek bisiklet çalan kişi güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Yalova'da üzerine beyaz renkte çarşaf geçirerek bisiklet çalan bir kişi, iş yeri güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 12:41 Güncelleme: 09.10.2023 - 12:41
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        Yalova'da üzerine çarşaf geçirerek bisiklet çalan kişi güvenlik kamerasınca kaydedildi
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        Yalova'da üzerine beyaz renkte çarşaf geçirerek bisiklet çalan bir kişi, iş yeri güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

        Fevziçakmak Mahallesi İnkılap Sokak'ta ikamet eden F.E, sabah uyandığında evinin bahçesine bıraktığı bisikletinin çalındığını fark etti.

        Bir hafta içerisinde ikinci kez yaşanan bisiklet hırsızlığında, yan tarafta bulunan iş yerine ait güvenlik kamerasını izleyen F.E, evinin önüne gelen iki kişiden birinin üzerine beyaz çarşaf geçirerek bahçesindeki bisikleti götürdüğünü gördü.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis, çarşaflı hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

        Görüntülerde, olay yerine gelen iki kişiden biri etrafı gözlerken çarşaflı olan diğer kişi ise bahçeden bisikleti alıp uzaklaşıyor.

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