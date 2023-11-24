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        Armutlu'da Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında kurumlar arası voleybol turnuvası başladı

        Yalova'nın Armutlu ilçesinde kurumlar, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla düzenlenen voleybol turnuvasında mücadele ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 10:34 Güncelleme: 24.11.2023 - 11:00
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        Armutlu'da Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında kurumlar arası voleybol turnuvası başladı
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        Yalova'nın Armutlu ilçesinde kurumlar, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla düzenlenen voleybol turnuvasında mücadele ediyor.

        İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen ve 8 takımın katıldığı turnuva, Tanşu Aksoy Spor Salonu'nda düzenlenen programla başladı.

        Turnuvaya katılan takımlara başarılar dileyen İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Uğur Akalp, Armutlu'da sporun kurumlara ve tabana yayılması amacıyla çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

        Akalp, hafta içi her akşam oynanacak müsabakaların ardından turnuvanın 1 Aralık'taki yarı final ve final maçlarıyla son bulacağını söyledi.

        Açılışa, Armutlu Kaymakamı Yusuf Melikşah Aydın, Belediye Başkanı Mustafa Tokat, Yalova Üniversitesi Armutlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Serhan Mantoğlu, İlçe Emniyet Amiri Erhan Özaslan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yusuf Burak Atlıoğlu ve kurum çalışanları katıldı.

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