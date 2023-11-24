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        Yalova'da emekli öğretmen çifte 24 Kasım Öğretmenler Günü ziyareti

        Türkiye'nin başka illerinde görev yaptıktan sonra Yalova'da emekliye ayrılan öğretmen çift, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde evlerinde ziyaret edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 10:04 Güncelleme: 24.11.2023 - 10:34
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        Yalova'da emekli öğretmen çifte 24 Kasım Öğretmenler Günü ziyareti
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        Türkiye'nin başka illerinde görev yaptıktan sonra Yalova'da emekliye ayrılan öğretmen çift, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde evlerinde ziyaret edildi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, beraberinde Şube Müdürü Mehmet Kalkan ile emekli öğretmenler Bahriye ile İsmet Yenigün çiftine ziyarette bulundu.

        Yenigün çiftinin sabah kahvaltısına konuk olan Akmeşe, AA muhabirine, 2000 yılında emekli olan çiftin Yalova'da da uzun süre görev yaparak çok sayıda öğrenciye ışık olduklarını söyledi.

        Akmeşe, "Yalova Lisesinden emekli olan Bahriye ve İsmet hocamız bugün bizleri konuk ettiler. Kendilerinden çok istifade ettik, müthiş bir enerji aldık. Onların enerjisine, düşüncelerine baktığımız zaman kendimizi biraz daha geliştirmemiz gerektiğini düşünmeye başladık. Kendilerine çok teşekkür ediyorum ve Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.

        Konuşmasının ardından çifte hediyelerini takdim eden Akmeşe, öğretmenler onuruna verilecek yemek ve kutlama programlarına davet etti.

        Kendileri için önemli bir günde Akmeşe ve heyetinin yaptığı ziyaretten dolayı mutlu olduklarını belirten Yenigün çifti ise Akmeşe'ye çiçek verdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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