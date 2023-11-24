Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Çınarcık'taki Mavi Deniz Atık Su Arıtma Tesisi, ileri biyolojik atık su arıtma tesisine dönüştürülecek

        Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki Mavi Deniz Atık Su Arıtma Tesisi'nin, ileri biyolojik atık su arıtma tesisine dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 09:38 Güncelleme: 24.11.2023 - 09:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çınarcık'taki Mavi Deniz Atık Su Arıtma Tesisi, ileri biyolojik atık su arıtma tesisine dönüştürülecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki Mavi Deniz Atık Su Arıtma Tesisi'nin, ileri biyolojik atık su arıtma tesisine dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı.

        Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) ile Çınarcık Belediyesi arasında yapılan fizibilite çalışmasının ardından yetkililer bir araya geldi.

        Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Savaş, KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, KOSKİ Arıtma Tesisleri Daire Başkanı Mehmet Metin ile KOSKİ Proje ve Yapım Şube Müdürü Muhammed Ceylan proje alanında incelemede bulundu, tesisin ve terfi istasyonlarının son durumlarını istişare etti.

        Mavi Deniz Atık Su Arıtma Tesisi'nin havalandırmalı aktif çamur prosesiyle çalışan tesisin modernizasyonu ve iyileştirilmesi için başlatılan sürecin, bölgenin atık su arıtma kapasitesini artırarak çevresel etkinin en aza indirilmesinin hedeflendiği, bunun yanında projenin ileri teknoloji ve biyolojik arıtma yöntemleriyle su kaynaklarının korunması için önemli bir katkıda bulunmasının beklendiği bildirildi.

        Belediye Başkanı Soyer, konuyla ilgili açıklamasında şu bilgileri verdi:

        "Mavi Deniz Atık Su Arıtma Tesisi'nin havalandırmalı aktif çamur prosesiyle çalışan tesisin modernizasyonu ve iyileştirilmesi için düğmeye bastık. Yıllarca süregelen Çınarcık'ın kanalizasyon altyapısında köklü bir değişiklik yapmanın heyecanı ve mutluluğu içindeyiz. Yapacağımız çalışmayla bölgenin atık su arıtma kapasitesini artırarak çevresel etkiyi en aza indirmeyi hedefliyoruz. Yapacağımız proje ile ileri teknoloji ve biyolojik arıtma yöntemleriyle, su kaynaklarının korunması ve çevre için de önemli bir katkısı olacaktır. Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Projemiz, Çınarcık'ımıza, doğamıza, insanımıza ve doğada yaşayan tüm canlılarımıza hayırlı olsun."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fatih Terim ve kızı Buse Terim’in ifadeleri ortaya çıktı
        Fatih Terim ve kızı Buse Terim’in ifadeleri ortaya çıktı
        Komşuları katletmişti... Bir ailenin en acı fotoğrafı!
        Komşuları katletmişti... Bir ailenin en acı fotoğrafı!
        Icardi satılık değil!
        Icardi satılık değil!
        Karnından vuruldu! Hastanede öldü! Polis sevgili gözaltında!
        Karnından vuruldu! Hastanede öldü! Polis sevgili gözaltında!
        Beşiktaş'ın "cam adamı" Eric Bailly!
        Beşiktaş'ın "cam adamı" Eric Bailly!
        Aşırı sağın yükselişi protesto edildi
        Aşırı sağın yükselişi protesto edildi
        Dublin sokakları bıçaklı saldırının ardından karıştı!
        Dublin sokakları bıçaklı saldırının ardından karıştı!
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        İki deprem bilimciden Malatya için çarpıcı açıklamalar!
        İki deprem bilimciden Malatya için çarpıcı açıklamalar!
        Gelinin eski eşi ve yakınları düğünü bastı! 1 ölü, 4 yaralı
        Gelinin eski eşi ve yakınları düğünü bastı! 1 ölü, 4 yaralı
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        İtalya’da infial yaratan kadın cinayeti!
        İtalya’da infial yaratan kadın cinayeti!
        Lodos yağmur getiriyor! Sıcaklıklar artıyor
        Lodos yağmur getiriyor! Sıcaklıklar artıyor
        İşçi kiralayanlar dikkat!
        İşçi kiralayanlar dikkat!
        Gazze'de geçici ateşkes başladı
        Gazze'de geçici ateşkes başladı
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Denizli'de turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 2 ölü, 28 yaralı
        Denizli'de turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 2 ölü, 28 yaralı
        Netanyahu'dan esir takası yorumu: Pek çok zorluk var
        Netanyahu'dan esir takası yorumu: Pek çok zorluk var
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması

        Benzer Haberler

        Yalova'da pansiyon işletmecisi tartıştığı özel güvenlik görevlisini silahla...
        Yalova'da pansiyon işletmecisi tartıştığı özel güvenlik görevlisini silahla...
        Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı
        Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı
        Yalova'da Roma dönemine ait 13 eser nakledildi
        Yalova'da Roma dönemine ait 13 eser nakledildi
        Martıları beslediği sırada dereye düşürdüğü cüzdanını dalgıç polis buldu
        Martıları beslediği sırada dereye düşürdüğü cüzdanını dalgıç polis buldu
        Yalova'da fırtınadan zarar gören balıkçı barınaklarında hasar tespit çalışm...
        Yalova'da fırtınadan zarar gören balıkçı barınaklarında hasar tespit çalışm...
        Yalova'daki lunapark fırtına nedeniyle kullanılamaz hale geldi
        Yalova'daki lunapark fırtına nedeniyle kullanılamaz hale geldi