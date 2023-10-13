Yalova'da uyuşturucu şüphelisi yakalandı
Yalova'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.
Yalova'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ö.Ş'nin evinde ve iş yerinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaştı.
Harekete geçen ekipler, şüphelinin Altınova ilçesi Tavşanlı beldesindeki evine ve Çiftlikköy ilçesi Sahil Mahallesi'nde bulunan iş yerine operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda satışa hazır bir miktar sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan uyuşturucu ticareti şüphelisi Ö.Ş'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.