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        Yalova'da uyuşturucu şüphelisi yakalandı

        Yalova'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 19:14 Güncelleme: 13.10.2023 - 19:21
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        Yalova'da uyuşturucu şüphelisi yakalandı
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        Yalova'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ö.Ş'nin evinde ve iş yerinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaştı.

        Harekete geçen ekipler, şüphelinin Altınova ilçesi Tavşanlı beldesindeki evine ve Çiftlikköy ilçesi Sahil Mahallesi'nde bulunan iş yerine operasyon düzenledi.

        Yapılan aramalarda satışa hazır bir miktar sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan uyuşturucu ticareti şüphelisi Ö.Ş'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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