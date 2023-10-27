Yalova'da Roma döneminden kalma kadın iskeleti bulunan küp mezar gün ışığına çıkarılıyor

Yalova'nın Termal ilçesinde villa inşaatı kazısında bulunan Roma döneminden kalma küp mezarın gün ışığına çıkarılması amacıyla kurtarma kazısı başlatıldı.

Yalova Müze Müdürlüğü görevlileri, özel bir şirket tarafından iş makinesiyle kazı yapılırken insan iskeletine rastlanan mezarın bulunduğu Akköy köyü Çukurçayır mevkisine geldi.

Geç Roma döneminden kalma bir kadına ait olduğu değerlendirilen mezarda, Müze Müdürü Ali Sinan Özbey başkanlığındaki ekip, kurtarma kazısını titizlikle sürdürüyor.

Yaklaşık 1 metre derinlikte kiremit çatı şeklindeki küp mezarın bulunduğu alanda yapılan çalışmanın genişletileceği belirtildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye giriş çıkışları kontrol altında tutuyor.

Mezarı fark eden kepçe operatörü Sinan Kalaman, gazetecilere, villa inşaatının bahçesinde perde duvar için kazı yaparken bu yapıya denk geldiğini söyledi.

Bunun üzerine jandarmaya haber verdiklerini belirten Kalaman, "330 yıllarına ait kadın mezarı olduğunu söylediler. Burada kazı yapılacak. İçinde değerli birkaç eşyası var." diye konuştu.