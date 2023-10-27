Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da Roma döneminden kalma kadın iskeleti bulunan küp mezar gün ışığına çıkarılıyor

        Yalova'nın Termal ilçesinde villa inşaatı kazısında bulunan Roma döneminden kalma küp mezarın gün ışığına çıkarılması amacıyla kurtarma kazısı başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 14:30 Güncelleme: 27.10.2023 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da Roma döneminden kalma kadın iskeleti bulunan küp mezar gün ışığına çıkarılıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yalova'nın Termal ilçesinde villa inşaatı kazısında bulunan Roma döneminden kalma küp mezarın gün ışığına çıkarılması amacıyla kurtarma kazısı başlatıldı.

        Yalova Müze Müdürlüğü görevlileri, özel bir şirket tarafından iş makinesiyle kazı yapılırken insan iskeletine rastlanan mezarın bulunduğu Akköy köyü Çukurçayır mevkisine geldi.

        Geç Roma döneminden kalma bir kadına ait olduğu değerlendirilen mezarda, Müze Müdürü Ali Sinan Özbey başkanlığındaki ekip, kurtarma kazısını titizlikle sürdürüyor.

        Yaklaşık 1 metre derinlikte kiremit çatı şeklindeki küp mezarın bulunduğu alanda yapılan çalışmanın genişletileceği belirtildi.

        Çevrede güvenlik önlemi alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye giriş çıkışları kontrol altında tutuyor.

        Mezarı fark eden kepçe operatörü Sinan Kalaman, gazetecilere, villa inşaatının bahçesinde perde duvar için kazı yaparken bu yapıya denk geldiğini söyledi.

        Bunun üzerine jandarmaya haber verdiklerini belirten Kalaman, "330 yıllarına ait kadın mezarı olduğunu söylediler. Burada kazı yapılacak. İçinde değerli birkaç eşyası var." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        Roma dönemine ait tarihi eserle yakalandı! "Pes" dedirten savunma!
        Roma dönemine ait tarihi eserle yakalandı! "Pes" dedirten savunma!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        Park yüzünden darp edilen şarkıcı Emirkan'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Park yüzünden darp edilen şarkıcı Emirkan'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        Deprem bölgesinde 'Cumhuriyet Seferberliği'
        Deprem bölgesinde 'Cumhuriyet Seferberliği'
        En değerli sonuncu!
        En değerli sonuncu!
        Kullananlar dikkat! Saç düzleştiriciler kansere neden olur mu?
        Kullananlar dikkat! Saç düzleştiriciler kansere neden olur mu?
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        Netanyahu: Ben de hesap vereceğim
        Netanyahu: Ben de hesap vereceğim
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        "Gazze'ye saldırılar bölgeyi kontrolden çıkaracak"
        "Gazze'ye saldırılar bölgeyi kontrolden çıkaracak"

        Benzer Haberler

        Altınova İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hiz...
        Altınova İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hiz...
        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı
        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı
        Yalova'da ormanlık alanda çıktığı yürüyüşte yaralanan kişi kurtarıldı
        Yalova'da ormanlık alanda çıktığı yürüyüşte yaralanan kişi kurtarıldı
        İnşaat kazısı sırasında Roma dönemine ait küp mezar bulundu
        İnşaat kazısı sırasında Roma dönemine ait küp mezar bulundu
        Yalova'da evinin deposunda kaçak sigara üreten şüpheli gözaltına alındı
        Yalova'da evinin deposunda kaçak sigara üreten şüpheli gözaltına alındı
        Yalova'da villa inşaatı kazısında Roma döneminden kalma mezar bulundu
        Yalova'da villa inşaatı kazısında Roma döneminden kalma mezar bulundu