Yalova'da "Aşıklar Buluşması" etkinliği yapıldı

Yalova’da, yurt içi ve yurt dışından aşıkların katılımıyla "Aşıklar Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi.

Altınova Anadolu Erzurumlular Derneği tarafından kentte bu yıl dördüncüsü düzenlenen etkinliğe yurt içindeki aşıkların yanı sıra Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan'dan da aşıklar katıldı.

Aşıklar ikili atışmalar yaptıktan sonra kendi yörelerine özgü türküleri davetliler için seslendirdi. Geçmişten gelen bir geleneği yaşatmak adına düzenlenen etkinlik, gece boyu davetlilere keyifli anlar yaşattı.

Aşıklar Buluşması etkinliğine dair bir açıklama yapan Altınova Anadolu Erzurumlular Derneği Başkanı Ferman Durmaz şunları kaydetti:

"Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz aşıklar buluşması ile güzel bir organizasyon yaptığımıza inanıyorum. Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan’dan aşıklar da katılım sağladı. Anadolu’dan da Çorum, Sivas, Kars, Erzurum ve Diyarbakır’dan aşıklarımız bu geceye katıldı. Amacımız birlik ve beraberliği sağlamak. Geçmişteki örf ve adetlerimizi geleceğimize taşımak istiyoruz."