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        Yalova'da taşan dere nedeniyle bazı sokak ve evleri su bastı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde derenin taşması sonucu bazı sokak ve evleri su bastı, evinde mahsur kalan bir kişiyi AFAD ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 19:46 Güncelleme: 09.12.2023 - 19:52
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        Yalova'da taşan dere nedeniyle bazı sokak ve evleri su bastı
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        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde derenin taşması sonucu bazı sokak ve evleri su bastı, evinde mahsur kalan bir kişiyi AFAD ekipleri kurtardı.

        Etkili olan yağmur yağışı nedeniyle Çınarcık ilçesi Kocadere köyünden geçen derenin taşması sonucu Yalı Mahallesi'nde su baskınları yaşandı.

        Sokak ve bazı evlerde su baskınlarına neden olan dere taşması nedeniyle maddi hasar meydana geldi.

        Esenköy beldesinde de etkili olan yağış sonrası yaşanan su baskınında ise evinde mahsur kalan bir kişi AFAD ve Esenköy İtfaiyesi tarafından kurtarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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