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        Yalova'da sahile inen ayı yavrusu cep telefonuyla görüntülendi

        Yalova'nın Armutlu ilçesinde sahile inen ayı yavrusu cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 10:26 Güncelleme: 14.12.2023 - 10:26
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        Yalova'da sahile inen ayı yavrusu cep telefonuyla görüntülendi
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        Yalova'nın Armutlu ilçesinde sahile inen ayı yavrusu cep telefonuyla görüntülendi.

        Kapaklı köyünden teknesiyle açılan bir balıkçı, kıyıya yakın bir bölgedeyken sahile inen ayıyı gördü.

        Cep telefonuyla görüntülenen ayı yavrusu, balıkçıyı fark ettikten sonra bölgeden uzaklaştı. Balıkçı, aynı yönde hareket ederek ayıyı bir kez daha görüntülemeyi başardı.

        Ağaçlıkların da bulunduğu alanda bir süre daha görülen ayı daha sonra gözlerden kayboldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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