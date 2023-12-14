Yalova'da sahile inen ayı yavrusu cep telefonuyla görüntülendi

Yalova'nın Armutlu ilçesinde sahile inen ayı yavrusu cep telefonuyla görüntülendi.

Kapaklı köyünden teknesiyle açılan bir balıkçı, kıyıya yakın bir bölgedeyken sahile inen ayıyı gördü.

Cep telefonuyla görüntülenen ayı yavrusu, balıkçıyı fark ettikten sonra bölgeden uzaklaştı. Balıkçı, aynı yönde hareket ederek ayıyı bir kez daha görüntülemeyi başardı.

Ağaçlıkların da bulunduğu alanda bir süre daha görülen ayı daha sonra gözlerden kayboldu.