Yalova'da şelalede mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Yalova'da bulunan Erikli Şelalesi'ndeki kayalıklara çıktıktan sonra inemeyen kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yalova'da bulunan Erikli Şelalesi'ndeki kayalıklara çıktıktan sonra inemeyen kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesindeki Kent Ormanı içinde yer alan Erikli Şelalesi'ne serinlemek için giden bir kişi, burada çıktığı kayalıklardan inemedi.
Gencin inemediğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Gencin bulunduğu kayalıklara halatla ulaşan ekipler, mahsur kalan kişiyi bulunduğu yerden kurtardı.
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