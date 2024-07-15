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        Yalova'da şelalede mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Yalova'da bulunan Erikli Şelalesi'ndeki kayalıklara çıktıktan sonra inemeyen kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 22:15 Güncelleme: 15.07.2024 - 22:15
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        Yalova'da şelalede mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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        Yalova'da bulunan Erikli Şelalesi'ndeki kayalıklara çıktıktan sonra inemeyen kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesindeki Kent Ormanı içinde yer alan Erikli Şelalesi'ne serinlemek için giden bir kişi, burada çıktığı kayalıklardan inemedi.

        Gencin inemediğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Gencin bulunduğu kayalıklara halatla ulaşan ekipler, mahsur kalan kişiyi bulunduğu yerden kurtardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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