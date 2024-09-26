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        Yalova'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 DEAŞ hükümlüsü yakalandı

        Yalova'da haklarında DEAŞ'a üye olmak suçu nedeniyle kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü jandarma operasyonuyla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 16:48 Güncelleme: 26.09.2024 - 16:57
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        Yalova'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 DEAŞ hükümlüsü yakalandı
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        Yalova’da haklarında DEAŞ’a üye olmak suçu nedeniyle kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü jandarma operasyonuyla yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen çalışma kapsamında alınan istihbarat doğrultusunda firari DEAŞ hükümlüleri S.S. ile A.Y’nin adres bilgilerine ulaşıldı.

        Adnan Menderes Mahallesi ve Bağlarbaşı Mahallesi’nde İstihbarat ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile TEM ekiplerince düzenlenen operasyonda Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesince DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmiş S.S. ve A.Y. gözaltına alındı.

        Hükümlüler işlemlerin ardından Kocaeli 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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