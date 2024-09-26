Yalova'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 DEAŞ hükümlüsü yakalandı

Adnan Menderes Mahallesi ve Bağlarbaşı Mahallesi’nde İstihbarat ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile TEM ekiplerince düzenlenen operasyonda Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesince DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmiş S.S. ve A.Y. gözaltına alındı.

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