Yalova'da başkasına ait hesaptan 100 bin lira çeken 2 zanlı tutuklandı

Altınova ilçesine bağlı Subaşı Beldesinde yaşayan 72 yaşında A.M., banka hesabından 100 bin lira para çekildiğini fark ettikten sonra İlçe Jandarma Komutanlığına giderek şikayetçi oldu.

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