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        Yalova'da başkasına ait hesaptan 100 bin lira çeken 2 zanlı tutuklandı

        Yalova'da 72 yaşındaki vatandaşın banka kartını kullanarak hesabından 100 bin lira çeken 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 23:14 Güncelleme: 28.09.2024 - 23:14
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        Yalova'da başkasına ait hesaptan 100 bin lira çeken 2 zanlı tutuklandı
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        Yalova'da 72 yaşındaki vatandaşın banka kartını kullanarak hesabından 100 bin lira çeken 2 zanlı tutuklandı.

        Altınova ilçesine bağlı Subaşı Beldesinde yaşayan 72 yaşında A.M., banka hesabından 100 bin lira para çekildiğini fark ettikten sonra İlçe Jandarma Komutanlığına giderek şikayetçi oldu.

        Mağdurun şikayeti üzerine çalışma yapan ekipler, banka kartını kullanarak parayı çektiği değerlendirilen A.K, T.Ö. ve A.A’yı gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen A.K. ve T.Ö,nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı.

        Kadın şüpheli A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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