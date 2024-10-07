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        Yalova'da "Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği düzenlendi

        Dünya Yürüyüş Günü programı kapsamında Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir araya gelen vatandaşlar, sahilde birlikte yürüdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 14:49 Güncelleme: 07.10.2024 - 14:59
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        Yalova'da "Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği düzenlendi
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        Dünya Yürüyüş Günü programı kapsamında Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir araya gelen vatandaşlar, sahilde birlikte yürüdü.

        İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Çiftlikköy ilçesinde düzenlenen etkinlik, Mokamp tesisleri önünden başlayarak eski Etibank tesislerine kadar sürdü.

        Buradan etkinliğin başladığı noktaya geri dönülmesiyle tamamlanan yürüyüşte, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan stantta meme kanserine dikkat çekildi.

        Kızılay'ın da ikramda bulunduğu etkinlik ile ilgili gazetecilere açıklama yapan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Eyyüp Altınkıran, "Dünya Yürüyüş Günü" nedeniyle böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

        Sağlık İl Müdürlüğü, kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların katılımıyla etkinliğin yapıldığına dikkati çeken Altınkıran, "Sağlığımızı korumak adına yapığımız yürüyüşü farkındalık faaliyeti olarak gerçekleştirdik. Yürüyüş bizim sağlığımızı korumak için yapabileceğimiz en kolay eylemlerden birisi. Yürümek sağlığın en büyük dostu. Hem kronik hastalıkların önlenmesi hem birey hem toplumun sağlığının korunması çerçevesinde hareket etmek önemli bir unsur. Bu hareketi de biz en temel olarak yürüyüşle sağlıyoruz. Tüm halkımızı bu vesileyle hareket etmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

        Yürüyüşe Çiftlikköy Kaymakamı Ali Ada, ilçe protokolü, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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