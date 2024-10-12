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        GÜNCELLEME - Yalova'da bir fabrikada yaşanan kimyasal gaz sızıntısına müdahale edildi

        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir fabrikada yaşanan kimyasal gaz sızıntısından 3 kişi etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 01:44 Güncelleme: 12.10.2024 - 01:44
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        GÜNCELLEME - Yalova'da bir fabrikada yaşanan kimyasal gaz sızıntısına müdahale edildi
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        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir fabrikada yaşanan kimyasal gaz sızıntısından 3 kişi etkilendi.

        Çiftlikköy'e bağlı Taşköprü beldesinde faaliyet yürüten bir fabrikada boru çatlağından dolayı kimyasal gaz sızıntısı olduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan gaz sızıntısından etkilenen 3 kişiye sağlık ekiplerince oksijen tedavisi uygulandı.

        Fabrikaya olası riske karşı Bursa'dan Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekibi de istendiği öğrenildi.

        Yalova Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 23.45'te Acil Çağrı Merkezi'ne gelen amonyak ve metilamin gaz sızıntısı ihbarı üzerine Yalova AFAD, sağlık ve itfaiye ekiplerinin bölgeye sevk edildiği kaydedildi.

        Fabrika tarafından kaçak bölge bloke edilerek tesisin devreden çıkarıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Gazdan etkilenen 3 vatandaşımız solunum tedavisi almış olup sağlık durumları iyidir. Olay yerindeki gazın su ile absorbe işlemi yapılmaktadır. 00.30'da sızıntı tamamen kontrol altına alınmış olup olay yerinde bir gaz kaçağı mevcut değildir. Yalova, Bursa ve Sakarya ekipleri tedbir amaçlı fabrikada bekletilmekte olup periyodik ölçümler yapılmaktadır. Yapılan ölçümler sonucunda herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmamıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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