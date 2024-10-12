Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:Yalova90. Yıl
Hakemler : Hüseyin Çelik, Polat Parlak, Mesut Öztürk
Yalovaspor Basketbol: McConico 13, Kadir Bayram 13, Clark JR 23, Peterka 7, Akif Egemen Güven 6, Krampelj 16, Çağatay Özkan 8, Ege Özçelik 4, Melih Kapucu
Fenerbahçe Beko: Metecan Birsen, Melih Mahmutoğlu 7, Hall 2, Guduric 8, Marjanovic 8, Melli 9, Hayes-Davis 22, Tarık Biberoviç 16, Mert Emre Ekşioğlu, Zagars 7, Colson 14
1. Periyot:: 26-25
Devre: 44-34
3. Periyot: 65-57
Normal süre: 83-83
Uzatma: 90-97 (Fenerbahçe Beko)
5 faulle çıkanlar: 44.30 McConico (Yalovaspor Basketbol)
YALOVA
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