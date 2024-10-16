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        Yalovalı çiftçilere 500 bin marul ve pazı fidesi dağıtıldı

        Yalova Valisi Hülya Kaya, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde üretici kadınlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 13:54 Güncelleme: 16.10.2024 - 13:54
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        Yalovalı çiftçilere 500 bin marul ve pazı fidesi dağıtıldı
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        Yalova Valisi Hülya Kaya, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde üretici kadınlarla bir araya geldi.

        Kadın üreticilerin günleri kutlayan ve çiftçilerle tarımsal faaliyetler hakkında sohbet eden Vali Kaya, "Kent Tarımı ve Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirmesi Projesi" kapsamında 65 çiftçiye 500 bin marul ve pazı fidesi dağıttı.

        Program sonrası kadın çiftçileri sera ve tarlalarında ziyaret ederek hasada katılan Kaya, burada yaptığı konuşmada, çocukluk ve gençlik yıllarının bağ ve bahçelerde geçtiğini ifade etti.

        Çiftçiliğin ne demek olduğunu, zorluklarını ve gün sonunda verimli çıkan hasadın verdiği mutluluğu bilen birisi olduğunu belirten Kaya, "Ailemle uzun yıllar bu işlerle uğraştık. Bugün hem kadın üreticilerimiz hem de çiftçilerimiz ile bir araya gelmekten dolayı memnuniyetimi dile getiriyorum. Bakanlığımızın da desteğiyle her yıl olduğu gibi bu yıl da fidelerimizi sizlerle buluşturduk. Desteğimiz sizlere her şekilde devam edecek." dedi.

        Programa, İl Tarım ve Orman Müdürü Selçuk Yaman, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Yılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel ile çiftçiler katıldı.

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