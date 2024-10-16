Yalovalı çiftçilere 500 bin marul ve pazı fidesi dağıtıldı

Yalova Valisi Hülya Kaya, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde üretici kadınlarla bir araya geldi.

Kadın üreticilerin günleri kutlayan ve çiftçilerle tarımsal faaliyetler hakkında sohbet eden Vali Kaya, "Kent Tarımı ve Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirmesi Projesi" kapsamında 65 çiftçiye 500 bin marul ve pazı fidesi dağıttı.

Program sonrası kadın çiftçileri sera ve tarlalarında ziyaret ederek hasada katılan Kaya, burada yaptığı konuşmada, çocukluk ve gençlik yıllarının bağ ve bahçelerde geçtiğini ifade etti.