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        Yalova'da Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı

        Yalova'da, İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 15:10 Güncelleme: 18.10.2024 - 15:10
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        Yalova'da Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı
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        Yalova'da, İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Merkez Cami'de cuma namazının ardından toplanan vatandaşlar, Sinvar için dua etti.

        Yalova Gönüllü Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (GÖNÜLDER) Sözcüsü Hacı Ömer Anlayışlı'nın katılımcılara hitabının ardından platform üyelerinden Sefa Baş, grup adına hazırlanan basın açıklamasını okudu.

        Açıklamada, Sinvar'ın İsrail rejimine karşı onurlu bir direnişin simgesi olduğu belirtilerek, "Onun mirasına sahip çıkarak, dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimizle omuz omuza, zalim İsrail terör örgütü yıkılana kadar durmayacağız." ifadesi kullanıldı.

        Grup, Sinvar için gıyabi cenaze kılıp dua ettikten sonra dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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